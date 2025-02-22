مع قرب حلول شهر رمضان، تعرف على مواعيد عمل السجل المدني وإدارة المرور

تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، ترصد فيتو لقرائها، مواعيد عمل القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية (المرور- الجوزات- الأحوال المدنية)، في التقرير التالي..

أولا: مواعيد عمل قطاع المرور في رمضان

-أما بالنسبة لمواقيت العمل الرسمية بالإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان ستكون على النحو التالي:

-الفترة الصباحية (جميع الإدارات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا).

-الفترة المسائية (جميع أقسام "رخص السوق وتراخيص المركبات" بإدارات المرور بالمحافظات من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

-جميع أقسام إدارة تحقيق مخالفات المرور بالمحافظات (من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا).

-إدارة الفحص الفني - أقسام (العاصمة – حولي – الفروانية – مبارك الكبير – الجهراء – المعلومات والمقاييس الدولية) من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الخامسة عصرا.

-إدارة التعليم (قسم اختبار محافظة الفروانية فقط) من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة والنصف عصرا.

ثانيا: مواقيت عمل مرور الشاحنات في رمضان

-أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواقيت العمل الرسمية وأوقات منع مرور الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك.

-حيث تقرر تعديل أوقات منع مرور الشاحنات خلال الأيام من الأحد حتى الخميس.

- حيث ستكون من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا خلال فترة دخول الموظفين

-ومن الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا خلال فترة خروج الموظفين.

ثالثا: مواعيد العمل بقطاع الجوزات في رمضان

-تستقبل مصلحة الجوازات، المواطنين خلال شهر رمضان 2025 يوميا من التاسعة صباحا على أن تكون الفترة المسائية لتسليم المصدرات.

-وتواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم.

رابعا: مواعيد عمل الأحوال المدنية في رمضان

-أعلنت مصلحة الأحوال المدنية مواعيد عمل السجل المدني طوال شهر رمضان، حيث يبدأ العمل في التاسعة صباحا، علي فترتين

- تستمر لمدة 6 ساعات يوميا بمختلف مقرات السجل المدني، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 3 عصرا، بالنسبة للفترة الأولى، أما بالنسبة للفترة المسائية فإنها تبدا الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 9 مساء.

-وتستمر المكاتب في استقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى الساعة الثالثة عصرًا.

خامسا: خدمات السجل المدني



- طلب استخراج قيد عائلي.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- قسيمة زوج مميكنة.

- قسيمة طلاق.

- عمل بطاقة رقم قومي.

- استخرج بدل فائد لبطاقة رقم قومي.

- استخراج شهادة وفاة

سادسا: خطوات الحصول على خدمات السجل المدني أون لاين



- الدخول على رابط منصة مصر الرقمية هنا.

- اختيار ايقونة الأحوال المدنية عبر الرابط.

- قم باختيار الخدمة المراد الحصول عليها، وتتضمن «البطاقة الشخصية - شهادة وفاة - وثيقة زواج- وثيقة طلاق - قيد عائلي- قيد فردي- تجديد رخصة مركبة، - استخراج بدل فاقد رخصة- رخصة قيادة- والاستعلام عن المخالفات المرورية».

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