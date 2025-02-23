الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية يديرها عامل في الفيوم

تصنيع الألعاب النارية
تصنيع الألعاب النارية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية  وبحوزته قرابة 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

تصنيع الألعاب النارية  فى الفيوم

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والاتجار بها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة وأمكن ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (قرابة 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

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