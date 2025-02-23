القبض علي قاتل زوجته بسبب خلافات بينهما ببني سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة ناصر برئاسة المقدم أحمد حسين طرفاية رئيس وحدة المباحث من القاء القبض علي قاتل زوجته بحجر طوب في مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف بسبب خلافات زوجية.

وكانت قد تلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية امن بنى سويف برئاسة اللواء محمد الخولي مدير الإدارة والمقدم أحمد حسين طرفاية رئيس مباحث مركز شرطة ناصر بلاغ مفاده وجود جثة لسيدة بدائرة المركز وعلي الفور علي رأس قوة أمنية يترأسها رئيس المباحث ومعاونيه وأفراد المباحث تم الانتقال الي موقع الجريمة للوقوف علي اسباب ارتكابها ومراقبة الكاميرات بمحيط مكان الجريمة، وبعد اجراء التحريات تبين أن زوجها هو من قام بقتلها وتم القبض علي المتهم وبمواجهته عما ارتكبه من جريمه أقر ارتكابها بسبب وجود خلافات زوجية فيما بينهما أدت إلي ارتكابه الجريمة، وتم نقل الجثمان الي المستشفي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

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