مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة والدقهلية.

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية



وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها.



مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية



وتم إستهدافهم وفقًا لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات ما بين " قتل، سلاح نارى، سرقة بالإكراه - شروع فى قتل، مخدرات " ).

وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.