الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

مصرع 4 عناصر إجرامية
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة  مصرعهم وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة والدقهلية.

 

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية<br> 
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية
 

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان عدد (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها. 
 

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية
 

 

وتم إستهدافهم وفقًا لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات  ما بين " قتل، سلاح نارى، سرقة بالإكراه - شروع فى قتل، مخدرات " ).

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 وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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