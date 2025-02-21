الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بمدينة 15 مايو

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مدينة 15 مايو اليوم 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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