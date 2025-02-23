الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو تجريد صغيرة من ملابسها وإشعال النيران في جسدها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولته إشعال النيران بها "قديم" سبق تداوله خلال شهر يناير عام 2021.

 

مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو  تجريد صغيرة من ملابسها وإشعال النيران في جسدها 

وأشار المصدر الأمني، بأن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفلة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه ؛ وعلل ارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع زوجته، وسبق توضيح ملابسات الواقعة على الصفحة الرسمية للوزارة آنذاك.

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وأوضح المصدر الأمني، بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع.

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وزارة الداخلية مركز شرطة نبروه ركز شرطة نبروه اشعال النيران مديرية أمن الدقهلية

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