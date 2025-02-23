عقب تداول فيديو، القبض على سائق سيارة أصاب فتاتين بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وإصطدامه بعدد من السيارات وإصابة فتاتين بكفر الشيخ وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ واصطدامه بعدد من السيارات وإصابة فتاتين.



وبالفحص تبين حدوث الواقعة، وتم ضبط قائد السيارة في حينه (طالب "لايحمل ثمة تراخيص" – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختلال عجلة القيادة بيده نتيجة السير برعونة فاصطدم بعدد من السيارات أثناء توقفهم على جانب الطريق، واصطدامه بفتاتين" مصابتان بكسور وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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