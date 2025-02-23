لوحات معدنية جديدة للسيارات تدخل المنافسة.. الأسعار تتجاوز 1.6 مليون جنيه.. ومصدر يكشف إجراءات الحصول عليها والرسوم المستحقة

يبحث هواة اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، عن لوحات خاصة بهم أو تحمل أسماءهم أو شعار شركاتهم، وبدورها تقدم وزارة الداخلية عبر منصتها هذه الخدمات للراغبين.

لوحات معدنية تدخل المنافسة..والاسعار تتجاوز 1.6 مليون جنيه.. مصدر يكشف إجراءات الحصول على لوحة مميزة فى 2025

وجاءت أبرز اللوحات المعروضة: “ ع ل م 333 “ بسعر 155 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، لوحة ” س ق 2222" بسعر 190 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص، لوحة “ ه ه 5” بسعر مليون و650 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص.

لوحة عربيتك باسمك

كما طرحت لوحة معدنية مميزة “ ون ج 1” بسعر مليون و250 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.

لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة والأسعار تصل لـ نصف مليون جنيه

وحول مزايا الحصول على اللوحات المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة اللوحات المعدنية المميزة، لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وحول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ أوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

وقال مصدر أمنى: على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفى حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسديدها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

وأشار المصدر، إلى أنه يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيه عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالى، اما اذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أية مصاريف أخرى.

وذكر المصدر، انه يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون فى شاشة المزايدة، موضحا يجب على الراسى عليه المزاد سداد باقى القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) اما إلكترونياُ بأحدى البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) اما نقدا فى اى من فروع البنك الأهلى المصرى وذلك بعد طباعة إذن السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها... على أن يتم السداد فى رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بأحد فروع البنك الاهلى المصرى حيث يتم تحويل كافة المبالغ المحصلة عقب التسوية لصندوق تحيا مصر.



وأوضح المصدر، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث، وتخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وذكر المصدر، يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.

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