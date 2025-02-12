أخبار الفن اليوم: منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة عن "رحلة 404".. "إش إش" أول مسلسل جاهز للعرض في رمضان.. ولطيفة تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "ونحبك"

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404"، وذلك من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024.



كما نال هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي صدر في يناير 2024.

فيلم رحلة 404

يضم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح كليب أغنيتها الجديدة “ونحبك” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب قريبا.



وشوقت لطيفة الجمهور للأغنية ونشرت برومو قصير عبر حسابها على تويتر وعلقت: استنوا كليب أغنيتي الجديدة "ونحبك" قريبًا على قناتي على اليوتيوب.

انتهى المخرج محمد سامي من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بحلقات مسلسل إش إش، ليكون هو العمل الدرامي الأول الجاهز للعرض في شهر رمضان المقبل.



وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخر.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى. ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

تداول رواد السوشيال ميديا بوستر تشويقيا لبرنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان عبر قناة DMC، خلال الشهر الكريم.



ويعود النجم المصري محمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025 ببرنامج جديد بعنوان “مدفع رمضان”، بعد غياب عن الأعمال الدرامية لمدة عامين.

وكالعادة، أثار الإعلان عن البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب الجمهور معرفة تفاصيل هذه التجربة الجديدة التي يخوضها رمضان بعيدًا عن الدراما والمسلسلات.

تشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وايمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.



وانتهت أسرة مسلسل عقبال عندكم من تصوير ما يزيد على نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

انتهى المطرب مصطفى شوقي من تسجيل أحدث أغانية وتحمل اسم “ العقارب”، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.



أغنية العقارب لمصطفى شوقي

ويتعاون مصطفى شوقي من خلال أغنية “العقارب”، مع الشاعر الغنائي مودي نبيل، والملحن والموزع الموسيقي فارس فهمي، والأغنية من إنتاج ريتش رويل، والتي تعاقد معها لإنتاج هذه الأغنية بعد انفصاله عن المنتج نصر محروس.

تشهد أحداث مسلسل حسبة عمري الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا العديد من الأحداث، ويستخدم مخرج العمل الفلاش باك خلال الأحداث، وخاصة بعض المشاكل التي يقع بينها وبين زوجها خلال أحداث العمل.

وتواصل الفنانة روجينا تصوير أحداث دورها في مسلسل “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، وخلال أحداث العمل تحدث بينها وبين زوجها مشاكل عديدة، وبعد زواج دام لمدة 20 عامًا تقف أمامه في المحكمة كي تحصل على نصف ممتلكاته.

نشرت الفنانة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس تصوير بوستر مسلسلها منتهي الصلاحية، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.





تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 13 فبراير، حفل موسيقى عربية لفرقة الفن الصادق، يشدو فيها المطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية باعذب واجمل الألحان بصحبة فرقته الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل عدد من أغاني الزمن الجميل منها "عدى النهار، امتى الزمان، ساكن في حى السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبو شامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا".





نظمت منصة نتفليكس حفل عشاء في دبي؛احتفالًا بالعرض الأول المرتقب للموسم الثاني من مسلسل “الصفقة”.

ويعود في الجزء الثاني نجوم الموسم الأول للتألق، وفي مقدمتهم روان مهدي ومنى حسين، ومحمد المنصور، وجاسم النبهان، وفيصل العميري، وحسين المهدي، وريان دشتي، كما ينضم إليهم في هذا الموسم الجديد مجموعة من الوجوه المبدعة مثل: حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، سليمان البسام.



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