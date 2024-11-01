كواليس مسلسل مي عمر الجديد.. راقصة درجة ثالثة ومحاولة اغتصاب وقضية قتل.. خلطة محمد سامي للمنافسة في سباق رمضان 2025

بعد النجاح الذي حققته مي عمر بمسلسلها الأخير «نعمة الأفوكاتو»، يبدو أنها واجهت صعوبة كبيرة في اختيار سيناريو لخوض سباق رمضان 2025، من بين الأعمال التي عرضت عليها، قبل أن تستقر في النهاية على سيناريو بعنوان «إش إش» من توقيع مهاب طارق.



وبالرغم من تكتم أسرة العمل بشكل كبير على فكرة وقصة المسلسل، فإن «فيتو» حصلت على تفاصيل العمل الذي تبدأ أحداثه بفلاش باك للراقصة «إش إش» وهي صغيرة وتشاهد خالتها التي تلعب دورها «هالة صدقي» وهي ترقص في أحد الكباريهات، لتسترجع الذكريات.



يستخدم المخرج محمد سامي خاصية الذكاء الاصطناعي ضمن أحداث العمل، حيث يظهر الفنانة «هالة صدقي»، وبعض الفنانين المشاركين فى العمل وهم فى مرحلة الشباب، عن طريق الفلاش باك واسترجاع الذكريات.



تشهد أحداث العمل دخول «إش إش» التي تلعب دورها مي عمر والتي تعمل راقصة درجة ثالثة، في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي» والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى. ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.



لم تكن عداوة «إش إش» مقتصرة فقط على المعلم رجب الجربتلي، ولكن هناك شخصًا آخر يسمى «عبد العاطي» يجسد دوره الفنان إيهاب فهمي، وهو من يقوم بمحاولة اغتصاب إش إش ضمن أحداث العمل، ويقع فى خلافات مع شقيق نجلته التى يحبها ويلعب دوره محمد الشرنوبي.



ويحاول عبد العاطي إقناع إش إش بأن تعمل معه في شقة مشبوهة، ولكنها تتشاجر معه وسط الحارة التي تسكن فيها، مما يجعل خالتها التى تحل محل والدتها والتى تلعب دورها الفنانة «هالة صدقي» تتدخل لتهدئة الأمر بينهما، ولكن إش إش تقرر الرحيل من الحارة، واستئجار شقة لنفسها فى إحدى المناطق الراقية.



بعد حساب عبد العاطى خلال أحداث العمل، يخرج فى الحلقات النهائية، ويقرر الانتقام من «إش إش» بمحاولة قتلها، بسبب دخوله السجن بعد أن قامت بالإبلاغ عنه بسبب الشقة المشبوهة التى يقوم بإدارتها.



وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل، ومن المقرر أن تبدأ وحدة المونتاج بتجهيز الحلقات الأولى من العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى سباق رمضان 2025.



العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.