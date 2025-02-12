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ثقافة وفنون

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو

مسلسل Fallout، تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

 وبدأ رسميا تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، والذي يتوقع أن يُعرض في بداية عام 2026 عبر منصة 'آمازون برايم'.

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

 

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ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

 

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

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FALLOUT Fallout الموسم الثاني ابطال Fallout

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والتون جوجينز يعلن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout
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