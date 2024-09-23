حقيقة إصابة إيمي سمير غانم بالكورونا

على مدار الساعات الماضية تصدرت النجمة إيمي سمير غانم تريند موقعي إكس وفيسبوك بمصر عقب أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ«ايمي» أثناء خضوعها لجلسات أكسچين مكثفة بمنزلها.

صورة سيلفي لـ إيمي سمير غانم وهى تضع جهاز الأكسچين

حيث ظهرت فى صورة سيلفي وهى تضع جهاز الأكسچين بالمنزل وهو ما أثار قلق عدد كبير من جمهور ومتابعيها فى كل مكان، ورجح البعض أنها تتلقي بروتوكول العلاج من فيروس كورونا الوبائى والذي يأتي فى مقدمته جلسات التنفس الصناعي لما يشبه هذا الفيروس من ضيق شديد فى التنفس.

إلا أن الحقيقة أن إيمي تخضع من فترة إلى أخرى إلى جلسات البخار والأكسچين لمعاناتها من حساسية الصدر منذ صغرها ولا علاقة بالإصابة بفيروس كورونا الوبائى كما أشيع خلال الساعات الماضية.

ومؤخرًا.. تذكرت النجمة إيمي سمير غانم والديها من خلال منشور موجهة رسالة مؤثرة لهما.

وكتبت إيمي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” رسالة تتذكر من خلالها كلًا من الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وتعبر عن شوقها الشديد لوجودهما، فقالت: “كل شويه أقول أمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزة أحكي لهم بشوف ايه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير”

وتابعت: “طبعا الحياة لازم تستمر والكلام اللي أنتوا عارفينوا ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدا..”

وقدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة فى ختام منشورها، فقالت: “نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير أنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحه وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنه”.