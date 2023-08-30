الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مصطفى شوقي يشعل حفل مهرجان القلعة بـ ضارب عليوي وعرقسوسي (فيديو وصور)

مصطفى شوقي، فيتو
مصطفى شوقي، فيتو

 

أشعل المطرب مصطفى شوقي منذ قليل، حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31، وذلك بغناء "عرقسوسي"، و"ضارب عليوي"، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

حفل مصطفى شوقي 

وتفاعل الجمهور الذي ملأ جنبات مسرح المحكى، مع أغاني مصطفى شوقي، كما حرص آخرون على التقاط صور تذكارية وفيديوهات مع المطرب وهو يغني على المسرح. 

مصطفى شوقي

وكان مصطفى شوقي بدأ حفله الأول في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بتقديم "ملطشة القلوب"، كما تغنى المطرب ب"سلطان أهل الهوى" لأحمد عدوية، وقال: "الاستاذ الكبير ربنا يديله الصحة والعافية". 

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت مساء الجمعة الماضي، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل. 

وتضم دورة هذا العام 45 حفلًا متنوعا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكوكبة من نجوم ومطربي وفرق الوطن العربي. 

وصلة رقص لـ مصطفى شوقي في حفل مهرجان القلعة (صور)

مصطفى شوقي يغني سلطان أهل الهوى لأحمد عدوية، ويوجه رسالة للمطرب الكبير (فيديو)

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مصطفى شوقي يغني سلطان أهل الهوى لأحمد عدوية، ويوجه رسالة للمطرب الكبير (فيديو وصور)

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