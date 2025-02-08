السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، التفاصيل الكاملة لـ "إش إش"

مي عمر خلال مسلسل
مي عمر خلال مسلسل إش إش

 تشارك الفنانة مى عمر خلال مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل “إش إش”، الذى تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة تعاني من عدد من الضغوطات التي تعرضت لها في مرحلة الطفولة، وتحاول أن تصبح سيدة أعمال في المجتمع ولكن يحاربها مجموعة من الرجال المحيطين بها.

 

تفاصيل مسلسل إش إش

 تشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى. ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.


لم تكن عداوة «إش إش» مقتصرة فقط على المعلم رجب الجربتلي، ولكن هناك شخصًا آخر يسمى «عبد العاطي» يجسد دوره الفنان إيهاب فهمي، وهو من يقوم بمحاولة اغتصاب إش إش ضمن أحداث العمل، ويقع فى خلافات مع شقيق نجلته التى يحبها ويلعب دوره محمد الشرنوبي.


ويحاول عبد العاطي إقناع إش إش بأن تعمل معه في شقة مشبوهة، ولكنها تتشاجر معه وسط الحارة التي تسكن فيها، مما يجعل خالتها التى تحل محل والدتها والتى تلعب دورها الفنانة «هالة صدقي» تتدخل لتهدئة الأمر بينهما، ولكن إش إش تقرر الرحيل من الحارة، واستئجار شقة لنفسها فى إحدى المناطق الراقية.


بعد حساب عبد العاطى خلال أحداث العمل، يخرج فى الحلقات النهائية، ويقرر الانتقام من «إش إش» بمحاولة قتلها، بسبب دخوله السجن بعد أن قامت بالإبلاغ عنه بسبب الشقة المشبوهة التى يقوم بإدارتها.


وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل، ومن المقرر أن تبدأ وحدة المونتاج بتجهيز الحلقات الأولى من العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى سباق رمضان 2025.

 

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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