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ثقافة وفنون

"إش إش" أول مسلسل جاهز للعرض في رمضان

مي عمر
مي عمر

انتهى المخرج محمد سامي من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بحلقات مسلسل إش إش، ليكون هو العمل الدرامي الأول الجاهز للعرض في شهر رمضان المقبل.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخر.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى. ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

لم تكن عداوة «إش إش» مقتصرة فقط على المعلم رجب الجربتلي، ولكن هناك شخصًا آخر يسمى «عبد العاطي» يجسد دوره الفنان إيهاب فهمي، وهو من يقوم بمحاولة اغتصاب إش إش ضمن أحداث العمل، ويقع فى خلافات مع شقيق نجلته التى يحبها ويلعب دوره محمد الشرنوبي.

ويحاول عبد العاطي إقناع إش إش بأن تعمل معه في شقة مشبوهة، ولكنها تتشاجر معه وسط الحارة التي تسكن فيها، مما يجعل خالتها التى تحل محل والدتها والتى تلعب دورها الفنانة «هالة صدقي» تتدخل لتهدئة الأمر بينهما، ولكن إش إش تقرر الرحيل من الحارة، واستئجار شقة لنفسها فى إحدى المناطق الراقية.

بعد حساب عبد العاطى خلال أحداث العمل، يخرج فى الحلقات النهائية، ويقرر الانتقام من «إش إش» بمحاولة قتلها، بسبب دخوله السجن بعد أن قامت بالإبلاغ عنه بسبب الشقة المشبوهة التى يقوم بإدارتها.

 

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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