مناقشة كتاب "نافذة مستديرة لضوء القمر" بمكتبة مصر الجديدة للطفل الخميس المقبل

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة الرابعة من مساء بعد غد الخميس حفل مناقشة كتاب "نافذة مستديرة لضوء القمر" للكاتب محمود عبده، وتدير النقاش الدكتورة داليا مصطفى دكتور بكلية طفولة مبكرة جامعة القاهرة.

رواية نافذة مستديرة لضوء القمر

تحكي رواية "نافذة مستديرة لضوء القمر" عن فنان تشكيلي يتعرض لأزمات في حياته الشخصية والمهنية. يشعر بالضياع والوحدة والإحباط، ويقرر الهروب من كل شيء والسفر إلى أماكن لم يسمع عنها من قبل.

وفي إحدى رحلاته، يشعر بالارتياح لواحدة من المدن التي زارها فيقرر أن يطيل بقاءه فيها؛ ليلتقي بأشخاص جدد ويخوض تجارب غريبة ومثيرة، تغير نظرته للحياة ولنفسه. لكن هل سيجد مساحة الأمان التي يبحث عنها، أم سيواجه مخاطر أكبر ممَّا ترك خلفه؟

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