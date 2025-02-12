حفل جديد لفرقة الفن الصادق بمكتبة مصر الجديدة العامة غدًا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 13 فبراير، حفل موسيقى عربية لفرقة الفن الصادق، يشدو فيها المطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية باعذب واجمل الألحان بصحبة فرقته الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل عدد من أغاني الزمن الجميل منها "عدى النهار، امتى الزمان، ساكن في حى السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبو شامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا".

فرقة الفن الصادق

يذكر أن فرقة الفن الصادق تأسست سنة 2007، وتتكون من 25 عضو من موسيقيين ومطريبين، وقامت بالعديد من الجولات بمحافظات مصر بقصور الثقافة والمكتبات العامة.

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