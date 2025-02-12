الأربعاء 12 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تقنية الفلاش باك في مسلسل حسبة عمرى لروجينا

حسبة عمرى
حسبة عمرى

تشهد أحداث مسلسل حسبة عمري الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا العديد من الأحداث، ويستخدم مخرج العمل الفلاش باك خلال الأحداث، وخاصة بعض المشاكل التي يقع بينها وبين زوجها خلال أحداث العمل.

وتواصل الفنانة روجينا تصوير أحداث دورها في مسلسل “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، وخلال أحداث العمل تحدث بينها وبين زوجها مشاكل عديدة، وبعد زواج دام لمدة 20 عامًا تقف أمامه في المحكمة كي تحصل على نصف ممتلكاته.

 مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا، والمسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

 

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حسبة عمري روجينا مسلسل حسبة عمرى مسلسلات رمضان اهبار الفن

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