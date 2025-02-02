الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا

أبطال مسلسل حسبة
أبطال مسلسل حسبة عمرى

طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل  حسبة عمري، للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهرت روجينا، تتوسط بوستر مسلسل حسبة عمري، بفستان أحمر، وظهر معها باقي أبطال العمل.

مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وتواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمرى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وخلال أحداث العمل تدخل في خلافات مع الفنان محمد رضوان الذي يلعب شخصية أحد الشخصيات القريبة منها.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

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