لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ونحبك" قريبا (فيديو)

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح كليب أغنيتها الجديدة “ونحبك” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب قريبا.

وشوقت لطيفة الجمهور للأغنية ونشرت برومو قصير عبر حسابها على تويتر وعلقت: استنوا كليب أغنيتي الجديدة "ونحبك" قريبًا على قناتي على اليوتيوب.

مهما تغرّبنا ليّام.. عايش في قلبي لغرام

نحبّك وانزيد.. كل يوم جديد

نحبّك اكثر م اللّي كان



استنوا كليب أغنيتي الجديدة "ونحبك" قريبًا على قناتي على اليوتيوب! 🎶❤️🔥#ونحبك #Wenhebek pic.twitter.com/vHG8vjvcek — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 12, 2025

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتهم جميعا بطريقة الفيديو كليب.



وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.