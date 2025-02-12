نتفليكس تحتفل بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" قبل عرضه

نظمت منصة نتفليكس حفل عشاء في دبي؛احتفالًا بالعرض الأول المرتقب للموسم الثاني من مسلسل “الصفقة”.

ويعود في الجزء الثاني نجوم الموسم الأول للتألق، وفي مقدمتهم روان مهدي ومنى حسين، ومحمد المنصور، وجاسم النبهان، وفيصل العميري، وحسين المهدي، وريان دشتي، كما ينضم إليهم في هذا الموسم الجديد مجموعة من الوجوه المبدعة مثل: حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، سليمان البسام.

وتألقت نجمتا مسلسل الصفقة، روان مهدي ومنى حسين على السجادة الحمراء وسط عدسات الإعلام وأعين الحضور، إلى جانب المخرج جاسم المهنا والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، في ليلة استثنائية جمعت صُنّاع العمل بجمهور متشوق لاكتشاف أحداث الموسم الجديد.

ويعرض الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" حصريًا على نتفليكس بداية من الخميس 13 فبراير.

وفي هذا الفصل الجديد، تظهر أبعادًا أعمق في حياة فريدة (روان مهدي) ومنيرة (منى حسين)، حيث تواجهان تحديات تحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية وحياتهما الشخصية وضغوط المجتمع خلال حقبة الثمانينيات في الكويت.

وفي الموسم الجديد تدور أحداث المسلسل إلى ما وراء عالم البورصة، حيث تتصاعد الأحداث مع سعي فريدة ومنيرة لإثبات نفسيهما وترسيخ مكانتهما كسيدتين بارزتين في عالم المال والأعمال.

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