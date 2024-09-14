حسن الرداد وإيمى سمير غانم يتعاقدان على مسلسل لرمضان 2025
تعاقد النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم على مسلسل يبتعد عن الكوميديا، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسلسلات رمضان 2025، وتم اختيار اسم"حق آدم" للعمل.
مسلسل حق آدم
وينتج المسلسل المنتج محمد السبكي، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف أحمد سعد، ولم يتم التعاقد مع المخرج حتى الآن، ويتم حاليًا التعاقد مع بعض الفنانين المقرر أن يشاركوا في بطولة العمل.
يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها الشهر الماضى ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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