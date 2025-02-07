أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

حزمة اجتماعية جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

حذرت صحيفة أمريكية، من تحرك عسكري مصري في حال إصرار الرئيس دونالد ترامب، على تنفيذ مقترحه بـ تهجير سكان غزة إلى سيناء قسريًّا، بالمخالفة للرفض المصري للطرح.

أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي جديد، وهذا موعد وصول الأوقية إلى 3 آلاف دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

بسبب إسرائيل، ترامب يوقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما اعتبره اضطهاد للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

بشرى سارة لجماهير الأهلي، تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2025

مونديال الأندية 2025، كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، مؤكدة استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد.

بالتفصيل، جالانت يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بالتفصيل، كواليس اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك مقابلة تلفزيونية مطولة مع القناة 12 الإسرائيلية.

فاروق جويدة: لا أخشى على مصر لكن أتخوف من الأطماع المحيطة وما يحدث كتب نهاية كامب ديفيد (فيديو)

قال الشاعر الكبير فاروق جويدة:"كنت أكتب دائما في مقالات عن غزة لأنني كنت أرى إلى أين تتجه الكارثة".

الأوقاف تفتتح 45 مسجدا جديدا اليوم الجمعة في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 45 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 7 من فبراير 2025م، في مختلف المحافظات، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12مسجدًا صيانة وتطويرًا.

نتنياهو يهدد قطر: عليها أن تختار إما معنا أو ضدنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

تبدأ من 5 جنيهات، أرخص أماكن لبيع زينة رمضان 2025 وهذه أسعارها (صور)

أسعار زينة رمضان 2025، بالتزامن مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء زينة رمضان 2025، طرحت المحال التجارية أشكال مختلفة من زينة رمضان.

الزمالك يتحدى الإسماعيلي اليوم في قمة "أولاد العم" بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بحضور روبيو، أمريكا تصادر طائرة لمادورو في الدومينيكان ومسؤول: كنز من المعلومات (فيديو)

صادرت الولايات المتحدة الخميس طائرة تابعة للحكومة الفنزويلية، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جمهورية الدومينيكان، على الرغم من إعادة تفعيل واشنطن قنوات دبلوماسية مع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سائق متهم بسب الملحن أحمد طارق يحيى نجل الكابتن طارق يحيى وإتلاف سيارته بالدقي، عقب ضبطه.

اختفاء طائرة ركاب فوق ألاسكا الأمريكية وعواصف ثلجية تعيق عملية البحث (صور)

أفاد مسؤولون بـاختفاء طائرة من طراز "Cessna 208B Grand Caravan" بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا، بعد ظهر يوم الخميس، فيما أشارت تقارير إلى احتمال سقوطها وعلى متنها 10 أشخاص.

أمر مرعب وأنا متوتر، جورج كلوني يعود إلى المسرح بعد 40 عامًا من الانقطاع

تحدث النجم السينمائي والتلفزيوني الشهير جورج كلوني، أمس الخميس، قبل ظهوره المرتقب على مسرح في برودواي لعرض مسرحية "جود نايت أند جود لَك" Good Night and Good Luck "ليلة سعيدة وحظ سعيد"، واعترف بأنه يشعر بالتوتر عند صعوده على خشبة المسرح.

رياح شديدة وصقيع وتساقط أعمدة إنارة وأشجار، نوة الكرم تقسو على الإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية موجة من سوء الأحوال الجوية وصقيع وتساقط الأمطار المتوسطة، وذلك تزامنًا مع نوة الكرم، والتسبب في خسائر، حيث تساقطت بعض أعمدة الكهربائية واللوحات الإعلانية الكبرى في الميادين والشوارع العامة.

ليس من بينهم مصر، روبيو يزور إسرائيل و3 دول عربية بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل ودولا عربية في منتصف فبراير الجاري، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين خارج غزة والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الملاعب المصرية والدوريات العربية والأوروبية يأتي على رأسها قمة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ومواجهات المحترفين المصريين بالدوري الفرنسي والدوري الإماراتي.

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

يُصنف الجسم الصخري المسمى "بينو" على أنه كويكب قريب من الأرض، وهو حاليًّا في أقرب مسافة من كوكبنا الذي يقترب منه كل 6 سنوات، إذ يوجد على بعد 299 ألف كيلومتر.

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