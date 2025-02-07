أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي جديد، وهذا موعد وصول الأوقية إلى 3 آلاف دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول قوة الاقتصاد.

بورصة الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2859.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.38 بتوقيت جرينتش وزاد بأكثر من اثنين في المئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2884.20 دولار.

مؤشر الدولار

ورغم ملامسة مستويات قياسية مرتفعة لخمس جلسات متتالية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة خلال الجلسة السابقة مع ارتفاع قيمة الدولار قبل تقرير للوظائف في الولايات المتحدة.

ويتحول التركيز الآن لتقرير للتوظيف في الولايات المتحدة، من المقرر صدوره في الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد بشكل عام.

ويُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

وصول أوقية الذهب لـ 3 آلاف دولار

وأبقى «جولدمان ساكس» أمس الخميس على تقديراته لوصول سعر الذهب إلى ثلاثة آلاف دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من توقع انخفاض مؤقت إذا تقلص عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية وعادت أوضاع السوق إلى طبيعتها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.24 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 987.38 دولار واستقر البلاديوم عند 978.63 دولار.

وسجل كل من الفضة والبلاتين ارتفاعا هذا الأسبوع، فيما يتجه البلاديوم لتسجيل خسارة أسبوعية.



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