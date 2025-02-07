مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الملاعب المصرية والدوريات العربية والأوروبية يأتي على رأسها قمة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ومواجهات المحترفين المصريين بالدوري الفرنسي والدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

حرس الحدود ضد إنبي - 4 مساءً - Ontime sports 1

سموحة ضد بيراميدز - 4 مساءً - Ontime sports 2

الزمالك ضد الاسماعيلي - 7 مساءً - Ontime sports 1

طلائع الجيش ضد الجونة - 7 مساءً - Ontime sports 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت ضد بريست - 4 مساءً - بي إن سبورت 4 HD

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:05 مساءً - بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد بلد الوليد - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساءً - بي إن سبورت 5 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كومو ضد يوفنتوس - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة ضد الوحدة - 3:05 مساءً - SSC SPORT

النصر ضد الفيحاء - 5:20 مساءً - SSC SPORT

أهلي جدة ضد الفتح - 7 مساءً - SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الأهلي القطري ضد نادي قطر - 3:30 مساءً

الدحيل ضد الوكرة - 5:45 مساءً

أم صلال ضد السد - 5:45 مساءً

الدوري التركي

سامسون سبور ضد هاتاي سبور - 7 مساءً

الدوري البرتغالي

بورتو ضد سبورتينج لشبونة - 10:15 مساءً

الدوري المغربي

المغرب التطواني ضد الاتحاد التوركي - 7 مساءً

الشباب الرياضي السالمي ضد شباب المحمدية - 9 مساءً

الدوري الإماراتي

العروبة ضد الجزيرة - 6 مساءً - Abu Dhabi Sports.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.