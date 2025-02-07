فاروق جويدة: لا أخشى على مصر لكن أتخوف من الأطماع المحيطة وما يحدث كتب نهاية كامب ديفيد (فيديو)

فاروق جويدة، قال الشاعر الكبير فاروق جويدة:"كنت أكتب دائما في مقالات عن غزة لأنني كنت أرى إلى أين تتجه الكارثة".

شرخ شعبي داخل الشعوب العربية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"هناك تراجع من قبل النخبة العربية في المشاعر تجاه القضية الفلسطينية وهناك شرخ شعبي داخل الشعوب العربية".

ولفت: هناك انقسام في العالم العربي والنزاعات التي تشهدها بعض البلدان تؤثر سلبًا في القضية الفلسطينية.

رؤية ياسر عرفات

وأشار إلي أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قال له أيام عرض مسرحية "الوزير العاشق" من الخطأ الاعتقاد بأن المستهدف فلسطين فقط.

وتابع: أنا لا أخشى على مصر لكن أتخوف من الأطماع المحيطة بنا، أنا كنت أعتقد عن يقين أن الصراع القادم صراع حضاري لم يعد صراعا عسكريا أو جيوش وكنت أتصور أن أنور السادات حينما غامر وأقدم على خطوة كامب ديفيد بأنه كان يبحث عن سلام للمنطقة كلها والعالم العربي وأن الزمن القادم مختلف لإنه زمن حضارات لكن ما حدث مؤخرًا مختلف تماما عن كل الحسابات والمفاهيم بما فيهم فكر السادات الذي كان لديه قناعة بأن استقرار مصر ورخاء مصر مرتبط بالسلام فكيف يتحقق هذا السلام الان.

ثقة فاروق جويدة في الشعب المصري

وواصل: ثقتي في مصر لا تتغير والشعب المصري صلب وعظيم وقدراته كبيرة رغم استنفاذ بعض هذه القدرات بشكل غير صحيح، ولكني لا أخاف على مصر لكن لا يمكن تجاهل الأطماع المحيطة وفق الحسابات الجديدة.

ترامب المقاول ومنطق الهنود الحمر

واختتم: ترامب مقاول ويتكلم بمنطق الهنود الحمر، ذهبت لأمريكا في الثمانينات وكتبت سلسلة مقالات بأنني لم أنبهر بالنموذج الأمريكي لكني انبهر بباريس المكتبات والحضارة والمباني والمنشآت وانبهر بالنموذج الذي أبدع وقدم للبشرية، لكن التكنولوجيا تذهب بنا للمجهول".



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