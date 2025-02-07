تبدأ من 5 جنيهات، أرخص أماكن لبيع زينة رمضان 2025 وهذه أسعارها (صور)

أسعار زينة رمضان 2025، بالتزامن مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء زينة رمضان 2025، طرحت المحال التجارية أشكال مختلفة من زينة رمضان.

أسعار زينة رمضان 2025

أرخص أماكن بيع زينة رمضان 2025

ويبحث المواطنون عن أرخص أسعار زينة رمضان 2025 وأماكنها، إذ يعد تعليق زينة رمضان في الشوارع وبلكونات المنازل من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، كما تحرص السيدات على إضفاء أجواء الاحتفالات بقدوم الشهر الكريم داخل المنازل باستخدام الديكورات الرمضانية.

اسعار زينة رمضان 2025

سعر زينة رمضان 2025

ورصدت «فيتو» سعر زينة رمضان 2025 خلال جولة ميدانية قامت بها في الفجالة بميدان رمسيس؛ التي تعد من أرخص الأماكن لبيع زينة رمضان، سواء للبيع جملة أو تجزئة؛ ونستعرض أسعار الزينة في محال الفجالة في السطور الآتية:

اسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان في محلات الفجالة تبدأ من 5 جنيهات

تبدأ أسعار زينة رمضان في محلات الفجالة من 5 جنيهات، التي تشمل صور وملصقات صغيرة.

يبدأ سعر حبل زينة رمضان طول 3 أمتار من 8 جنيهات ويصل لـ 45 جنيهًا.

تبدأ أسعار ملصقات زينة رمضان التي تشمل الشخصيات الكرتونية التي تعلق على الحائط أو الأثاث والثلاجة؛ من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، حسب حجم الملصق.

أسعار زينة رمضان 2025

سعر زينة رمضان حبل إضاءة يبدأ من 17 جنيهًا

يبدأ سعر زينة رمضان حبل إضاءة بأشكال مختلفة تشمل فوانيس وهلال بألوان متعددة من 17 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، حسب الطول والحجم.

بلغ سعر رمضان كريم مجسم مضيء مصنوع من البلاستيك نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر شبكة إضاءة حجم كبير للتعليق على بلكونات المنازل من 350 إلى 450 جنيهًا.

بلغ سعر شبكة إضاءة حجم صغير نحو 85 جنيهًا.

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

أسعار زينة رمضان 2025

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار زينة رمضان 2025، في عدد من المحال التجارية بمناطق متفرقة من القاهرة، كالآتي:

اسعار زينة رمضان 2025

تراوح سعر زينة رمضان أشكال كرتونية حبل بين 110 إلى 210 جنيهات. بلغ سعر فوانيس ليد ذهبية إضاءة زينة رمضان نحو 180 جنيهًا. تراوح سعر حبل زينة رمضان قماش 20 مترًا بين 99 إلى 105 جنيهات. تراوح سعر زينة رمضان هلال ونجمة معدن بين 90 و300 جنيه. تراوح سعر زينة رمضان فرع نور لمبات ليد 4 ألوان زينة عدد 100 لمبة طول 10 أمتار بين 119 و150 جنيهًا.

سعر زينة رمضان 2025

تراوح سعر حبل زينة رمضان أشكال كرتونية طول 3.5 متر بين 75 و150 جنيهًا. تراوح سعر ستارة ليد 120 شبكة زينة رمضان المضيئة بين 260 و400 جنيه. تراوح سعر لمبات ديكور زينة رمضان 4 أمتار من 125 و300 جنيه. بلغ سعر زينة رمضان قماش خيامية حبل طول 5 أمتار نحو 1333 جنيهًا. تراوح سعر مصابيح زينة رمضان ستارة وهلال ونجمة بين 225 و300 جنيه.

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