رياح شديدة وصقيع وتساقط أعمدة إنارة وأشجار، نوة الكرم تقسو على الإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية موجة من سوء الأحوال الجوية وصقيع وتساقط الأمطار المتوسطة، وذلك تزامنًا مع نوة الكرم، والتسبب في خسائر، حيث تساقطت بعض أعمدة الكهربائية واللوحات الإعلانية الكبرى في الميادين والشوارع العامة.

فيتو أجرت بثًّا مباشرًا لرصد حالة الطقس السيئ في المدينة الساحلية وسط انتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين بها ورفع درجات الاستعداد والطوارئ.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي وسط تلقت بلاغا يفيد بسقوط أعمدة وإعلانات وأشجار بفعل موجة الطقس السيئ وسرعة الرياح، وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط إداراتي الأزمات والمتابعة بالتحرك العاجل وسرعة المعاينة والإفادة للبلاغات الواردة للحي.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط أمس عدة بلاغات ومنها سقوط عمود إنارة بدون إصابات بشارع الغرفة التجارية، حيث تم التوجيه بالتحرك العاجل والسريع، ورفع العمود وإزالة الخطورة والإفادة، وتمت المعاينة.

وتم اتخاذ اللازم نحو عزل وتأمين العامود بمعرفة نوبتجي الكهرباء بالحي؛ حفاظا على المارة لحين رفعه.



كما تلقى الحي بلاغًا يفيد بوجود عمود إنارة ملقى على الأرض أمام كارفور وأمام البنك، ووجه العرابي أيضا برفع العامود فورا والإفادة، حيث تم التواصل مع مدير إدارة الكهرباء بالحي، وتم عزل وتأمين كابلات العامود والكشافات الساقطة، وإبلاغ مقاول الصيانة السنوية لرفعه.

كما تلقى الحي بلاغًا آخر يفيد بسقوط لافتة استاند إعلاني بجوار ساعة الزهور منطقة باب شرق، وتم التواصل مع الوكالة الإعلانية ورفع الإعلان.

وفي السياق ذاته، تلقى الحي بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من شاسي إعلاني بكوبري حسن علام تجاه الإسكندرية، دون وقوع إصابات، وتم التواصل مع الحماية المدنية التي قامت بإزالة الأجزاء الخطرة، كما تمت الإحالة لإدارة إشغال الطريق والإعلانات بالحي لاتخاذ اللازم، وجار العمل.

كما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا بسقوط شجرة أمام مكتب صحة الحضرة القبلية وتم تقطيع الشجرة ورفعها بمعرفة فرقة الأشجار بالحي.

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

كما أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى نشاط للرياح من 40: 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر، وأمطار متفاوتة الشدة.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما شدد سيادته على المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

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