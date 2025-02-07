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رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي، تخفيض أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2025

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

مونديال الأندية 2025، كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 تغيير جذري في بطولة كأس العالم للأندية 2025

 وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقًا عن تغيير جذري في نظام البطولة، حيث ستقام كل أربع سنوات بدلًا من نسخها السنوية، مع زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقًا، وذلك بدءًا من نسخة 2025.

وأجريت مؤخرا قرعة دور المجموعات للبطولة، والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة ومتوقعة بين الفرق المشاركة، كما تم الكشف عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها خلال المنافسات.

أسعار تذاكر مباريات مونديال الأندية 2025

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى وجود قلق داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب الجدل الذي أثير حول أسعار تذاكر المباريات.

وردا على ذلك، قرر "فيفا" تخفيض أسعار التذاكر بشكل كبير لتشجيع الجماهير على الحضور بشكل مكثف.

ووفقا للصحيفة، انخفضت أسعار أرخص تذاكر الأدوار الإقصائية بمقدار 385 دولارًا، حيث أصبحت تذكرة مباريات نصف النهائي تبدأ من 140 دولارًا بدلًا من 526 دولارًا، بينما أصبحت أرخص تذكرة للنهائي متاحة مقابل 300 دولار بدلا من 892 دولارًا.

 

موعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري

ومن المقرر أن يلعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ضد فريق الأهلي المصري في 15 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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