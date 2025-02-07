واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

حذرت صحيفة أمريكية، من تحرك عسكري مصري في حال إصرار الرئيس دونالد ترامب، على تنفيذ مقترحه بـ تهجير سكان غزة إلى سيناء قسريًّا، بالمخالفة للرفض المصري للطرح.

مقترح ترامب يهدد استمرار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

وقالت الكاتب الأمريكي ديفيد إجناتيوس في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، خطة الرئيس دونالد ترامب تجاه غزة، بأنها تشبه تصرفات "مطور عقارات في متجر صيني".

وكشف الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة "واشنطن بوست" عن رسالة من مصدر لم يسميه، تفيد بأنه إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين إلى سيناء، فإن مصر ستتحرك عسكريًّا.

وأكد في مقاله، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل بات معرضًا للخطر بسبب مقترح تهجير الفلسطينيين الذي عرضه ترامب.

ونقل إجناتيوس عن مصدر عربي مطلع قوله، أن ترامب طرح فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة خلال اجتماع مع زعيم خليجي في سبتمبر الماضي.

الإدارة الأمريكية لم ترد على طلب الأردن بالحصول على معلومات

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من المسؤولين الأردنيين وفق مقال واشنطن بوست، أن الأردن حاول الحصول على معلومات بشأن الاقتراح، لكن وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي لم يتمكنا من تقديم أي توضيحات بسبب عدم إطلاعهم على التفاصيل.

نتنياهو وترامب، فيتو

وأشار الكاتب، إلى أن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الخارج، لم يتلقوا أي تحذير مسبق بشأن هذه الخطة مما يعكس حالة من الارتباك داخل الإدارة الأمريكية نفسها، على حد وصفه.

خطة ترامب تمثل تحريضا لمنطقة تعانى آثار الحروب

واعتبر، أن الخطة تمثل تحريضًا مباشرًا في منطقة لا تزال تتعافى من آثار الحروب المتعاقبة.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات سارعتا إلى إصدار بيانات رسمية ترفض الخطة بشكل قاطع، في مؤشر على مدى التوتر الذي أثاره المقترح في العواصم العربية.

ونقل عن مسؤول في مجموعة تراقب النشاط المتطرف على الإنترنت، أن منظمة تدعى "المقاومة الإسلامية السيبرانية" تداولت دعوات إلى شن هجمات إلكترونية على البنوك الأمريكية احتجاجًا على إعلان ترامب مما يعكس الغضب المتزايد ويفتح الباب أمام أخطار أمنية عالمية.

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