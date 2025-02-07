هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سائق متهم بسب الملحن أحمد طارق يحيى نجل الكابتن طارق يحيى وإتلاف سيارته بالدقي، عقب ضبطه.

وأدلى المتهم في اعترافاته أن خلافًا على أولوية المرور وقع بينه وبين الملحن، وأنه لاذ بالفرار عندما علم أن الطرف التاني ملحن مشهور خوفًا من المساءلة القانونية.



وتقدم الملحن أحمد طارق يحيى نجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة الدقي يتهم فيه سائق سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارته عمدًا وإحداث تلفيات بالمركبة فضلًا عن اعتدائه عليه بالسب.

وقام محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال بفحص البلاغ الوقوف على ملابساته تنسيقًا مع وحدة المباحث وتحت إشراف قطاع الأمن العام.

وتحفظ رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي على كاميرات المراقبة بموقع الحادث لتفريغها ومطابقة أقوال المبلغ بالتلفيات الفعلية بسيارته.

غضون ساعات قليلة امتلك رجال المباحث تفاصيل كاملة عن الواقعة، سائق سيارة ملاكي ماركة "أوبترا" اصطدم بسيارة "يحيى" من الجهة اليسرى محدثًا تلفيات بجهة عجلة القيادة والإكصدام الأمامي.

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية أشرف عليها العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الفرقة وقادها النقيب مصطفى الجارحي أسفرت عن ضبطه والسيارة قيادته -المستخدمة في الحادث- وأقر بصحة التحريات وأرجع السبب إلى خلاف على أولوية المرور بينه وبين الملحن المعروف.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.