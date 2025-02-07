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حوادث

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

تحطيم سيارة نجل الكابتن
تحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى، فيتو

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سائق متهم بسب الملحن أحمد طارق يحيى نجل الكابتن طارق يحيى وإتلاف سيارته بالدقي، عقب ضبطه.

 وأدلى المتهم في اعترافاته أن خلافًا على أولوية المرور وقع بينه وبين الملحن، وأنه لاذ بالفرار عندما علم أن الطرف التاني ملحن مشهور خوفًا من المساءلة القانونية.
 

وتقدم الملحن أحمد طارق يحيى نجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة الدقي يتهم فيه سائق سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارته عمدًا وإحداث تلفيات بالمركبة فضلًا عن اعتدائه عليه بالسب.

وقام محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال  بفحص البلاغ الوقوف على ملابساته تنسيقًا مع وحدة المباحث وتحت إشراف قطاع الأمن العام.

وتحفظ رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي على كاميرات المراقبة بموقع الحادث لتفريغها ومطابقة أقوال المبلغ بالتلفيات الفعلية بسيارته.

غضون ساعات قليلة امتلك رجال المباحث تفاصيل كاملة عن الواقعة، سائق سيارة ملاكي ماركة "أوبترا" اصطدم بسيارة "يحيى" من الجهة اليسرى محدثًا تلفيات بجهة عجلة القيادة والإكصدام الأمامي.

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية أشرف عليها العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الفرقة وقادها النقيب مصطفى الجارحي أسفرت عن ضبطه والسيارة قيادته -المستخدمة في الحادث- وأقر بصحة التحريات وأرجع السبب إلى خلاف على أولوية المرور بينه وبين الملحن المعروف.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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الأجهزة الأمنية الملحن أحمد طارق يحيى قسم شرطة الدقى قطاع الشمال

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