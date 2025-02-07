الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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حزمة اجتماعية جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويتساءل المواطنون عن مدى فعالية هذه الإجراءات في مواجهة التحديات الاقتصادية، وما إذا كانت ستنجح في تقليل الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المطلوب. 

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتقديم دعم إضافي لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة تشمل مساعدات نقدية وبرامج دعم موسعة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تتابع الحكومة تنفيذ هذه الحزمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو منها.

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