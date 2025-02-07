بحضور روبيو، أمريكا تصادر طائرة لمادورو في الدومينيكان ومسؤول: كنز من المعلومات (صور)

صادرت الولايات المتحدة الخميس طائرة تابعة للحكومة الفنزويلية، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جمهورية الدومينيكان، على الرغم من إعادة تفعيل واشنطن قنوات دبلوماسية مع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.

وتفقد روبيو مطارًا عسكريًّا في العاصمة سانتو دومينجو حيث ألصق المدعي العام في الجمهورية وممثل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لافتة كتب عليها "تمت مصادرتها" على طائرة من طراز داسو فالكون 200 تحمل العلم الفنزويلي.

وصادرت سلطات جمهورية الدومينيكان الطائرة العام الماضي بعد أن قالت السلطات الأمريكية إنها انتهكت عقوبات أمريكية مفروضة على فنزويلا.

واستخدم مسؤولون فنزويليون الطائرة للسفر إلى اليونان وتركيا وروسيا ونيكاراجوا وكوبا، ووصلت إلى جمهورية الدومينيكان للصيانة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

كذلك استخدم وزير النفط في حكومة مادورو الطائرة لحضور اجتماع لمنظمة أوبك في الإمارات في العام 2019، وفقا لوزارة الخزانة.

وقال إدوين لوبيز، المسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن تلك الطائرة، بالإضافة إلى طائرة أخرى تم احتجازها في جمهورية الدومينيكان، سبق أن استخدمها مسؤولون فنزويليون رفيعو المستوى في رحلاتهم، وتم نقل الطائرة الأخرى جوًا إلى فلوريدا في سبتمبر، خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف لوبيز لروبيو أنه بفضل الإدارة في السفارة الأمريكية، تمكنوا من الحصول على الأموال اللازمة لإصلاح الطائرة الثانية والمضي قدما في عملية المصادرة، الخميس، وسيتم نقلها إلى ميامي في الأشهر المقبلة.

وتابع أن "الطائرتين تزوداتا بكنز من المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك قائمة بأسماء جميع أفراد القوات الجوية الفنزويلية ومعلوماتهم الشخصية وبيانات الرحلات الجوية".

وأضاف أن "ما سيكون ذا قيمة أيضًا هو أجهزة الإرسال والاستقبال، والتي ستسمح بالحصول على المعلومات التي حجبها الطيارون أثناء الرحلة".

وفي سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن مصادرة طائرة حكومية فنزويلية أخرى في جمهورية الدومينيكان كان يستخدمها مادورو في رحلات دولية.

وتعهّد الرئيس دونالد ترامب اتّباع سياسة متشدّدة حيال فنزويلا، وكان سعى في ولايته الرئاسية الأولى إلى إطاحة مادورو الذي واجه تشكيكا دوليا في شرعية فوزه بالانتخابات.

لكن المبعوث الخاص لترامب إلى فنزويلا ريتشارد جرينيل، زار كراكاس في الأسبوع الماضي للقاء مادورو وتأمين الإفراج عن ستة معتقلين أمريكيين.

وقالت فنزويلا إن المحادثات سادها "احترام متبادل"، لكن روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين شدّدوا على أن واشنطن ما زالت ترفض الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

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