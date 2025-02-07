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ثقافة وفنون

أمر مرعب وأنا متوتر، جورج كلوني يعود إلى المسرح بعد 40 عامًا من الانقطاع

النجم السينمائي والتلفزيوني
النجم السينمائي والتلفزيوني الشهير جورج كلوني، فيتو

تحدث النجم السينمائي والتلفزيوني الشهير جورج كلوني، أمس الخميس، قبل ظهوره المرتقب على مسرح في برودواي لعرض مسرحية "جود نايت أند جود لَك" Good Night and Good Luck "ليلة سعيدة وحظ سعيد"، واعترف بأنه يشعر بالتوتر عند صعوده على خشبة المسرح.

وذكر كلوني، الحائز على جائزتي أوسكار، أنه لم يقدم عرضا مسرحيا مباشرا منذ عام 1986. 

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وقال كلوني للصحفيين في نيويورك: "لم أقدم عرضًا مسرحيًّا منذ أربعين عاما.. لذا فهو أمر مرعب". 

وأضاف: "أجل، جورج كلوني يتوتر".

وشارك كلوني، نجم المسرحية، في كتابتها، وهي مسرحية مأخوذة عن فيلم له عُرض عام 2005 ويحمل الاسم نفسه. 

وتدور أحداث الفيلم حول أسطورة البث الإخباري المذيع إدوارد آر. مورو.

وأضاف كلوني: "الممتع في هذا هو أننا نؤدي مسرحية عن موضوع قريب جدا من قلوبنا.. وهو قول الحقيقة".

وستعرض المسرحية في برودواي من 8 إلى 12 مارس.

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جورج كلوني مسرح في برودواي مسرحية جود نايت أند جود ل ك جائزتي أوسكار أسطورة البث الإخباري المذيع إدوارد آر مورو
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