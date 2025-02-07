نتنياهو يهدد قطر: عليها أن تختار إما معنا أو ضدنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

وأضاف نتنياهو -في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية- أنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن "مختطفينا"، لكن لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي، على حد تعبيره.

دور قطر

ووجه مذيع القناة الإسرائيلية سؤالًا إلى نتنياهو يقول: "الرئيس ترامب أشاد بدور قطر أمس، لكنك قبل يومين -خلال لقائك عضو الحزب الجمهوري مايك هيكبي- قلت إن على قطر أن تختار جانبا، فإن كانت قطر خطيرة على إسرائيل، فلماذا نستمر في الحفاظ على التواصل معها، وهي في الواقع أحد المحرضين، بل ربما المحرض الأكبر في العالم العربي؟".

وجاء رد نتنياهو على هذا السؤال كما يلي:"هذا السؤال كان ماثلا أمام أعيننا عندما بدأنا المفاوضات من أجل تحرير أسرانا. قلنا، ربما يمكننا الآن الحصول على ما يمكننا الحصول عليه من هناك، وأنا سعيد أننا نقوم بإخراجهم، وقد حررنا بالفعل عددا ليس بالقليل، نحو 75% من الأسرى الأحياء، لكنني أريد أن أحرر الجميع، بالطبع بما فيهم القتلى. لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة، على سبيل المثال، الجزيرة التي تقوم بتأجيج كل العالم العربي والعالم الإسلامي."

وأضاف نتنياهو: "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، الذي هو أيضًا أب ثاكل، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".

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