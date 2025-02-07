الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يهدد قطر: عليها أن تختار إما معنا أو ضدنا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

وأضاف نتنياهو -في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية- أنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن "مختطفينا"، لكن لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي، على حد تعبيره.

 

دور قطر

ووجه مذيع القناة الإسرائيلية سؤالًا إلى نتنياهو يقول: "الرئيس ترامب أشاد بدور قطر أمس، لكنك قبل يومين -خلال لقائك عضو الحزب الجمهوري مايك هيكبي- قلت إن على قطر أن تختار جانبا، فإن كانت قطر خطيرة على إسرائيل، فلماذا نستمر في الحفاظ على التواصل معها، وهي في الواقع أحد المحرضين، بل ربما المحرض الأكبر في العالم العربي؟".

وجاء رد نتنياهو على هذا السؤال كما يلي:"هذا السؤال كان ماثلا أمام أعيننا عندما بدأنا المفاوضات من أجل تحرير أسرانا. قلنا، ربما يمكننا الآن الحصول على ما يمكننا الحصول عليه من هناك، وأنا سعيد أننا نقوم بإخراجهم، وقد حررنا بالفعل عددا ليس بالقليل، نحو 75% من الأسرى الأحياء، لكنني أريد أن أحرر الجميع، بالطبع بما فيهم القتلى. لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة، على سبيل المثال، الجزيرة التي تقوم بتأجيج كل العالم العربي والعالم الإسلامي."

وأضاف نتنياهو: "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، الذي هو أيضًا أب ثاكل، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرق اوسط جديد القناة الـ14 الإسرائيلية قطر الجزيرة العالم العربي والإسلامي الرئيس ترامب
ads

الأكثر قراءة

بالتفصيل، جالانت يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

نتنياهو يهدد قطر: عليها أن تختار إما معنا أو ضدنا

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

منوعات

المزيد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية