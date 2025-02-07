اختفاء طائرة ركاب فوق ألاسكا الأمريكية وعواصف ثلجية تعيق عملية البحث (صور)

أفاد مسؤولون بـاختفاء طائرة من طراز "Cessna 208B Grand Caravan" بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا، بعد ظهر يوم الخميس، فيما أشارت تقارير إلى احتمال سقوطها وعلى متنها 10 أشخاص.



وكانت الطائرة، المملوكة لشركة "Bering Air"، في رحلة من مدينة أونالاكليت إلى نومي عندما فقدت الاتصال.

وأكد ديفيد أولسون، مدير عمليات الشركة، أن الرحلة أقلعت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، بينما سجلت آخر إشارة للطائرة في الساعة 3:16 مساءً فوق مضيق نورتون، وفقًا لبيانات "FlightRadar".

وأفاد جنود ولاية ألاسكا بأن الطائرة كانت تحمل تسعة ركاب وطيارًا واحدًا. وتم إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا باختفاء الطائرة في الساعة 4:00 مساءً.

وتواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية وضعف الرؤية، مما يعيق عمليات البحث الجوي.

وتقوم فرق الإنقاذ بإجراء عمليات بحث نشطة على الأرض باستخدام آلات الثلج والمركبات الأخرى.

✈️🚨— DEVELOPING: Commercial flight operated by Bering Air flight disappeared from radar near Nome, Alaska. It is carrying 10 people.



• Updates to follow. pic.twitter.com/qDu30lNCeE — Belaaz News (@TheBelaaz) February 7, 2025

وأشارت إدارة الإطفاء التطوعي في نومي إلى أن خفر السواحل يفحص المنطقة، بينما قدمت القوات الجوية الأمريكية دعمًا جويًا من قاعدة إلميندورف.

وناشدت الإدارة العائلات طلب الدعم من مؤسسة "نورتون ساوند"، محذرة من تشكيل مجموعات بحث فردية بسبب الظروف الخطرة.

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