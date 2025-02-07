الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، مؤكدة استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد.

 

أخبار الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (60:40) كم /س وارتفاع الأمواج من (4:3) أمتار.

أحوال الطقس اليوم الجمعة

وعن حالة الطقس اليوم، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس في مطروح

وبالنسبة الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، لفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 

طقس السبت 8 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير 2025

وعن طقس الأسبوع المقبل قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت 8 فبراير يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما طقس الأحد 9 فبراير إلى الأربعاء 12 فبراير  2025 فقد حذرت الأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

درجة الحرارة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، وجاءت كالتالي:

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