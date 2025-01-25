جريمة طمس اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. عقوبات لا يمكن التصالح فيها.. وخبير يكشف كيفية مواجهة المخالفات

يلجأ بعض قائدي المركبات من الخارجين عن القانون لحيلة ماكرة للهروب من تسجيل مخالفات مرورية عليهم، من خلال طمس اللوحات المعدنية للسيارات، معتقدين أنهم بذلك لم يقعوا تحت طائلة القانون.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، العقوبة التي تنتظر هؤلاء المخالفين والمخالفات المرورية وعقوبتها التي لا يمكن التصالح فيها، وطرق تقديم التظلم أون لاين، في السطور التالية.

خبير قانوني وطمس اللوحات المعدنية

وقال اللواء مؤمن العقيلي الخبير في شؤون المرور، إن لجوء البعض من قائدي المركبات لطمس اللوحات المعدنية أو تغيير حروبها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن ادارة المرور تحارب ذلك من خلال شن حملات مرورية مستمرة على كافة الطرق لضبط المخالفين، وتغليظ العقوبة على مرتكبها.

وأوضح الخبير القانوني أن قانون المرور الجديد وضع عدة عقوبات مشددة لمن يرتكب جريمة «طمس» لوحات أو أرقام سيارته بإيقاف من خلال تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر، فضلا عن توقيع غرامة علي مرتكب هذه الجريمة تتراوح ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وقد تصل العقوبة لإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها.

وأشار اللواء العقيلي إلى أن سبب قيام المخالفين بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بسيارتهم لخداع رجال المرور والهروب من توقيع المخالفات عليه وأضاف الخبير المروري أن مرتكبي هذه الجريمة يقومون بالتلاعب في أي رقم من الأرقام أو أي حرف من الحروف لطمس بيانات السيارة.

خطوات لحماية نفسك من عقوبة طمس اللوحات

-أولا الدخول على بوابة مصر الإلكترونية للحصول على لوحة معدنية للسيارات.

- تسجيل الدخول على الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، ثم نضغط تسجيل الدخول.

-نكتب أرقام وحروف اللوحة المطلوبة ثم نضغط بحث.

-صل طلبك للمشرف عن إدارة الموقع ويقوم بإدراج اللوحات المطلوبة.

-يتم إخطارك برسالة بالتوجه لتسلم اللوحة من أقرب مكان تابع لبطاقتك الشخصية والمرور التابع له رخصة القيادة.

عقوبة لا يجوز التصالح فيها، بالنسبة للمخالفات المرورية

- تتضاعف العقوبة فيها على قائد المركبة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التى ارتكبها خلال فترة 6 أشهر، وهى كالتالى:

- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.

- تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرإدار.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

- عدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

أتاحت بوابة المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ النيابة العامة، واتباع الخطوات الآتية.



خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا



- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من هــنـــــــــــــــــا.

- اختر أيقونة «التظلمات»، ثم اختر نوع التظلم «رخص القيادة».

أدخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.

- ظهور الرسوم المقررة ومخالفات المرور المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

- حدد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

- قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها أمر ضروري لاستكمال التظلم والخطوات.

- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

- يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.

- يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.





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