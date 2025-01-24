الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

التحفظ على سائقي سيارتي ميكروباص تسببا في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بالبدرشين

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين ميكروباص في البدرشين، فيتو

تحفظت قوات البحث الجنائي على سائقي سيارتي ميكروباص وقع بينهما تصادم بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة البدرشين نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى لاتخاذ العلاج.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى و3 مصابين بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص. 

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قوت ألبحث الجنائي بالطريق الصحراوي غرفة عمليات النجدة مركز شرطة البدرشين
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