التحفظ على سائقي سيارتي ميكروباص تسببا في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بالبدرشين

تحفظت قوات البحث الجنائي على سائقي سيارتي ميكروباص وقع بينهما تصادم بالطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة البدرشين نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى لاتخاذ العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى و3 مصابين بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص.

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.