اليوم، تخفيضات في المطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50% بمناسبة عيد الشرطة 73

تحل اليوم السبت الذكرى الـ 73 بمناسبة عيد الشرطة، وتشهد المحافظات أجواء احتفالية بهذه المناسبة وتقديم هدايا رمزية للمواطنين.

تخفيضات فى المطاعم والسلاسل التجارية بمناسبة عيد الشرطة 73

وكشفت وزارة الداخلية، عن تجهيزات مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 فى إطار مبادرة كلنا واحد؛ وجرى تنسيق بين الأجهزة المختصة مع السلاسل التجارية والمطاعم بتنظيم تخفيضات تصل لـ 50% اليوم السبت 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة الذكرى الـ 73.

كما سيتم توفير السلع الغذائية وغير الغذائية فى الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر بتخفيضات تصل الى 50% احتفالا بذات المناسبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي منح عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.

وننشر أسماء الضباط المكرمين:

لواء أشرف محمد علي عبد الجواد قطاع الأمن العام

لواء عبد المجيد محمد سعيد مديرية أمن الجيزة

لواء مصطفى علي سامح قطاع الأمن الوطني

لواء محمد علي عز مديرية أمن الدقهلية

لواء علاء الدين حسين عيسوي مديرية أمن الوادي الجديد

عميد إيهاب جوزيف جبره قطاع الأمن المركزى

عميد عمرو عبد العزيز عبده مديرية أمن القاهرة

نوط التميز من الدرجة الثانية

عقيد مصطفى محفوظ مصطفى إدارة شرطة رئاسة الجمهورية

مقدم أحمد عبدالله طلبة مديرية أمن شمال سيناء

مقدم سعد أحمد محمود سالم مديرية أمن كفر الشيخ

نوط امتياز من الدرجة الثالثة

رائد غادة فتحي محمد مديرية أمن الإسكندرية

نقيب دعاء عز الدين محمد حسن قطاع التدريب

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73

عيد الشرطة الـ 73، وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية إلى الرئيس السيسي

قدم محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.

وزير الداخلية: جهود الوزارة أسفرت عن تقليل معدل الجرائم خلال العام الماضي

قال محمود توفيق، وزير الداخلية: إن جهود الوزارة أسفرت عن تقليل معدل الجرائم خلال العام الماضي.

وأضاف خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، أن التجربة المصرية في تحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاحية لاقت إشادة دولية.

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