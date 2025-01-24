نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أسفرت حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة استهدف ضبط المخالفين بالطرق الرئيسية والصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1163 مخالفة تجاوز سرعات و110 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 63 دراجة نارية مخالفة، 85 مخالفة موقف عشوائى، 125 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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