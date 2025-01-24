المعمل الجنائي يفحص حريق صالة جيم فى عين شمس

واصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فحص آثار حريق اندلع داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأسفر عن إصابة شخص بحروق بالجسم، للوقوف على أسباب الحريق.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع العشرين.

انتقل إلى موقع الحريق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مفتش القطاع ومأمور القسم، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال النيران في صالة جيم بالطابق الثاني للعقار رقم 6 المكون من 4 أدوار، ونتج عنه مصاب بحروق نُقل على إثرها إلى مستشفى السلام.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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