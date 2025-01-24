الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق بمساحة فدان ونصف من محصول القصب بدشنا

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق نشب بمحصول القصب على مساحة فدان ونصف، بقرية أبو دياب التابعة  لمركز شرطة دشنا.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمحصول القصب بناحية قرية أبو دياب شرق بمركز دشنا. 

 

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بمحصول القصب ما أدى إلى التهام النيران لـ مساحة فدان ونصف الفدان من المحصول، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الحماية المدنية بمحصول القصب الأجهزة الأمنية بمركز دشنا
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