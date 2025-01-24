فريق بحث لضبط متهمين شرعوا في قتل أمريكي بالقاهرة

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في ضبط متهمين شرعوا في قتل صومالي يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا بسلاح أبيض واستولوا على متعلقاته بمدينة نصر شرق العاصمة، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لتحديد شخصيتهم وضبطتهم.

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا مزدوج الجنسية إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية بينت ان البالغ من العمر 38 سنة، صومالي يحمل الجنسية الأمريكية، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم وجبات سريعة شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأحدثوا به طعنة نافذة بالصدر وأخرى أسفل الذقن فضلًا عن سرقة متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

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