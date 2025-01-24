الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لضبط متهمين شرعوا في قتل أمريكي بالقاهرة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في ضبط متهمين شرعوا في قتل صومالي يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا بسلاح أبيض واستولوا على متعلقاته بمدينة نصر شرق العاصمة، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لتحديد شخصيتهم وضبطتهم.

 

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة  إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا مزدوج الجنسية إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية بينت ان البالغ من العمر 38 سنة، صومالي يحمل الجنسية الأمريكية، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم وجبات سريعة شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأحدثوا به طعنة نافذة بالصدر وأخرى أسفل الذقن فضلًا عن سرقة متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

فحص رسائل تهديد من فرد أمن لفنانة شهيرة رفضت الزواج منه بأكتوبر

إجراءات استخراج الرقم القومي لذوي الهمم أون لاين وطريقة دفع الرسوم

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإمبابة

إصابة مسن وابنه في مشاجرة بسبب الميراث بالحوامدية

رجل يشعل النيران في زوجته بالمنيرة الغربية

القبض على مدرس ضرب تلميذا داخل سنتر تعليمي في حلوان

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

تسيير حركة مرور السيارات بطريق حلوان بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

زحام مروري بسبب انقلاب مقطورة على الطريق الدائري ووقوع مصابين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث الجنائي الجنسية الأمريكية مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة مشاجرة بالحي العاشر

مواد متعلقة

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

فحص رسائل تهديد من فرد أمن لفنانة شهيرة رفضت الزواج منه بأكتوبر

إجراءات استخراج الرقم القومي لذوي الهمم أون لاين وطريقة دفع الرسوم

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإمبابة

إصابة مسن وابنه في مشاجرة بسبب الميراث بالحوامدية

رجل يشعل النيران في زوجته بالمنيرة الغربية

القبض على مدرس ضرب تلميذا داخل سنتر تعليمي في حلوان

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية