السبت 25 يناير 2025
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حوادث

مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بطريق سوهاج الزراعي

وقوع حادث تصادم على
وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع على الطريق  الزراعى الغربى، أسيوط سوهاج، بين سيارتى أجرة، أمام قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بين سيارتى أجرة ووجود متوفاة ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات وقوع مصادمة بين سيارتى أجرة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج، نتيجة السرعة الزائدة، نتج عن الحادث وفاة ربة منزل، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة داخل مشرحة المستشفى.

وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

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الأجهزة المعنية بسوهاج الطريق الزراعي قرية شطورة

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