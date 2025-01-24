الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

الدفاع المدني ينقذ شخصا ويعثر علي آخر متفحما في حريق بالعجوزة

حريق شقة سكنية في
حريق شقة سكنية في العجوزة،فيتو

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة  في إنقاذ شخص من حريق اندلع  داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بإحدى العقارات المتواجدة بمحيط قسم شرطة العجوزة.

وتوجهت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وبالفحص تم العثور علي جثة شخص متفحمة  داخل الشقة وتم نقل  المصاب للمستشفي العام.


تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من احد العقارات  بميدان  المهندسين.


وتم الدفع بسيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لاخماد الحريق 

وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع  لعقار مجاور لمسجد مكون من 4 أدوار، أسفر عن إصابة شخص وتفحم اخر  نُقل إلى مستشفى خاص للعلاج.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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بمديرية امن الجيزة قسم شرطة العجوزة بميدان المهندسين

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