استدعاء مالك جيم نشب به حريق في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء مالك جيم نشب به حريق في شارع العشرين، وأسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، لسماع أقواله.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل جيم بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

وكشفت التحريات اشتعال النيران في صالة جيم بالطابق الثاني للعقار رقم 6 المكون من 4 أدوار، وأسفر عن إصابة شخص بحروق تم نقله إلى مستشفى السلام.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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