بسبب ماس كهربائي، المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن خشب في عزبة الخلايفة

كشف التقرير المبدئى لرجال المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مخزن أخشاب بعزبة الخلايفة دائرة قسم شرطة الوراق، أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي في ثلاجة مياه توجد داخل الخزن، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان حريق اندلع داخل مخزن اخشاب في الوراق، وانتقلت سيارات الإطفاء الي المكان لمحاولة السيطرة علي النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق مخزن أخشاب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق وقام رجال الإطفاء باخمادها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

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