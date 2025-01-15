خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين وشروط استلامها بالمنزل

ترصد فيتو لقرائها، خطوات تجديد رخصة واستخراج شهادة المخالفات أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وكذا شروط استلام الرخصة بالمنزل.

أولا- خطوات تجديد رخصة قيادة أون لاين.

-الدخول على خدمات الأفراد بموقع وزارة الداخلية.

-تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

-اختيار تجديد رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

-إدخال بيانات الترخيص المطلوبة وهي "رقم اللوحة، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة".

ثانيا-شروط استخراج رخصة قيادة عبر الإنترنت

-ضرورة قيام راغب الخدمة بإجراء الفحص الفني في وحدة المرور التابع لمحل إقامته

-قيام راغب الخدمة باستخراج ملصق إلكتروني.

ثالثا-إجراءات استلام رخصة القيادة في المنزل يجب.

-أن يكون راغب الخدمة لدية رخصة السابقة

-وبرفقته صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

-شهادة براءة الذمة شهادة المخالفات.

رابعا-خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية..

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت بأنواعها عبر الرابط (https://bit.ly/3yT8oHF).

اختيار الخدمة المطلوبة (استعلامات).

اختيار "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص السير"

- اختيار خدمات المرور.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

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