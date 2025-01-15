الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة مكبرة بأبو النمرس والحوامدية

ضبط طن لحوم ودواجن
ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة بالجيزة،فيتو

ألقت قوات مباحث تموين الجيزة الحوامدية  وذلك عقب تمكنها  بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر تستخدم  للفرم لعمل الحواوشى داخل محل بمنطقة مني الأمير  بدائرة مركز شرطة الحوامدية  خلال حملة مشتركة،  وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة العامة.

كما تمكنت أيضا مباحث التموين  من  ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط  2 طن من جلود وعظم ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك
اتمسكت  بمخزن بدائرة مركز  شرطة ابو النمرس الجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة.

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مباحث تموين الجيزة الحوامدية الطب البيطري مركز شرطة الحوامدية

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