ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة مكبرة بأبو النمرس والحوامدية

ألقت قوات مباحث تموين الجيزة الحوامدية وذلك عقب تمكنها بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر تستخدم للفرم لعمل الحواوشى داخل محل بمنطقة مني الأمير بدائرة مركز شرطة الحوامدية خلال حملة مشتركة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة العامة.

كما تمكنت أيضا مباحث التموين من ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط 2 طن من جلود وعظم ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك

اتمسكت بمخزن بدائرة مركز شرطة ابو النمرس الجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة.

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